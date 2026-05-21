KKR की जीत से इन 2 टीमों की सांसे अटकी, प्लेऑफ्स के आखिरी टिकट के लिए रेस हुई रोमांचक

दूसरी ओर पंजाब किंग्स और केकेआर की स्थिति लगभग एक जैसी है। दोनों टीमों ने 13-13 मुकाबले खेले हैं और 13-13 अंक हासिल किए हैं। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जिसके कारण दोनों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा। पंजाब किंग्स का नेट रन रेट बेहतर है, जिसकी वजह से वह पांचवें स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स छठे स्थान पर मौजूद है। राजस्थान अगर अपना आखिरी मुकाबला जीत लेती है तो पंजाब किंग्स, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स अपना-अपान आखिरी मैच जीतकर भी अंतिम 4 में नहीं पहुंच पाएंगी।