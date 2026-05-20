20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR vs MI: शुरुआत में ही लड़खड़ाई मुंबई इंडियंस, बारिश रुकने के बाद फिर से शुरू हुआ मैच

KKR vs MI: कोलकाता के ईडन गार्डंस में केकेआर बनाम एमआई के मुकाबला खेला जा रहा है। मुंबई ने 10 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 20, 2026

KKR vs MI

मुंबई इंडियंस का विकेट लेने की खुशी मनाते केकेआर के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

KKR vs MI: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में आज बुधवार 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच ईडन गार्डंस में बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है। केकेआर के लिए प्‍लेऑफ के लिहाज से ये मैच बेहद ही महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि अजिंक्‍य रहाणे की कप्‍तानी वाली टीम के लिए अब हर मैच करो या मरो वाला है। केकेआर के लिए अच्‍छी खबर ये है मुंबई इंडियंस 10 ओवर में सिर्फ 64 रन बना सकी है।

9.15 बजे फिर से शुरू हुआ मैच

केकेआर की टेंशन उस समय बढ़ गई होगी, जब 8 ओवर ही कंपलीट हुए थे और बारिश शुरू हो गई। 8.15 बजे अचानक तेज बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा। हालांकि आधे घंटे बाद ही बारिश रुकने पर अंपायर्स ने कवर हटाने के निर्देश जारी किए।

दरअसल, ईडन गार्डन्स में ड्रेनेज काफी अच्छा है और अगर आगे बारिश नहीं हुई तो जल्द ही फिर से शुरू हो सकता है। बारिश रुकने के बाद दर्शकों में उत्‍साह देखते ही बनता है। दर्शक जोरदार चीयर्स कर रहे हैं। अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद 9.15 बजे से फिर से मैच शुरू कराया।

एक नजर मैच पर

मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद ही खराब रही। एमआई को पहला झटका महज 17 के स्‍कोर पर 2.3 ओवर में कैमरन ग्रीन ने रयान रिकेल्‍टन (6) को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराकर दिया। इसके बाद उसी ओवर की अंतिम गेंद पर ग्रीन ने नमन धीर को भी विकेट के पीछे आउट कराकर दूसरा बड़ा झटका दिया। धीन बगैर खाता खोले आउट हुए।

इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने सूर्यकुमार यादव आए, जिन्‍होंने कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन इसी बीच 23 के स्‍कोर पर रोहित शर्मा के रूप में मुंबई को तीसरा झटका लगा। रोहित 13 गेंदों पर दो छक्‍कों की मदद से 15 रन बनाकर सौरभ दुबे का शिकार बने। फिर सूर्या भी छह गेंदों पर 15 रनों की पारी खेलकर दुबे का दूसरा शिकार बने। फिलहाल 10 ओवर के बाद तिलक वर्मा और कप्‍तान हार्दिक पंड्या क्रमश: 11 और 10 रन बनाकर खेल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

20 May 2026 09:27 pm

Published on:

20 May 2026 08:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR vs MI: शुरुआत में ही लड़खड़ाई मुंबई इंडियंस, बारिश रुकने के बाद फिर से शुरू हुआ मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

मोहम्मद शमी को अदालत ने चेक बाउंस मामले किया बाइज्‍जत बरी तो पत्नी हसीन जहां ने चल दी नई चाल

Mohammed Shami cleared in cheque bounce case
क्रिकेट

KKR vs MI: करो या मरो के मैच में अजिंक्‍य रहाणे ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, मुंबई इंडियंस में 2 बड़े बदलाव

KKR vs MI
क्रिकेट

BCCI ने भारतीय घरेलू सीजन 2026-27 के शेड्यूल का किया ऐलान, यहां देखें टूर्नामेंट की तारीखों और वेन्‍यू की पूरी लिस्ट

BCCI announces domestic schedule for 2026-27 season
क्रिकेट

मोहम्मद शमी की सरेआम 'बेइज्जती' करने वाले अजीत अगरकर पर भड़के वसीम जाफर

Wasim Jaffer on Mohammed Shami
क्रिकेट

RCB फैंस के लिए आई गुड न्‍यूज, प्लेऑफ से पहले विराट कोहली के ओपनिंग पार्टनर फिल सॉल्ट की होगी वापसी

Phil Salt set to return
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.