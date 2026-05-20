KKR vs MI: शुरुआत में ही लड़खड़ाई मुंबई इंडियंस, बारिश रुकने के बाद फिर से शुरू हुआ मैच

इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने सूर्यकुमार यादव आए, जिन्‍होंने कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन इसी बीच 23 के स्‍कोर पर रोहित शर्मा के रूप में मुंबई को तीसरा झटका लगा। रोहित 13 गेंदों पर दो छक्‍कों की मदद से 15 रन बनाकर सौरभ दुबे का शिकार बने। फिर सूर्या भी छह गेंदों पर 15 रनों की पारी खेलकर दुबे का दूसरा शिकार बने। फिलहाल 10 ओवर के बाद तिलक वर्मा और कप्‍तान हार्दिक पंड्या क्रमश: 11 और 10 रन बनाकर खेल रहे हैं।