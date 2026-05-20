‘क्या बुमराह के साथ भी ऐसा बर्ताव करेंगे’, मोहम्मद शमी की सरेआम ‘बेइज्जती’ करने वाले अजीत अगरकर पर भड़के वसीम जाफर

Wasim Jaffer on Mohammed Shami: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम से मोहम्मद शमी को बाहर करना इस बात का पक्का संकेत है कि सेलेक्टर इस अनुभवी पेसर से आगे बढ़ चुके हैं। शमी ने आखिरी बार पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था और तब से वह पूरी मैच फिटनेस हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शमी ने घरेलू क्रिकेट में भी वापसी की और रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया, ताकि रेड-बॉल सेटअप में वापसी की अपनी कोशिश को आगे बढ़ा सकें, लेकिन उन्हें कभी टीम में शामिल नहीं किया गया।