फिल सॉल्ट ही वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर आरसीबी की पावरप्ले बैटिंग को पूरी तरह से खतरनाक बना दिया है। वह जिस तरह खतरनाक अंदाज में बल्‍लेबाजी करते हैं, उससे कोहली अपना नैचुरल गेम खेल पाते हैं, क्योंकि दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करते हैं। उनकी ओपनिंग जोड़ी इस सीजन में आरसीबी की शानदार बढ़त के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक है, लेकिन चोट ने चीजों में रुकावट डाली। अब, अगले हफ्ते से आईपीएल प्लेऑफ शुरू होने वाले हैं, ऐसे में सॉल्‍ट की वापसी से रजत पाटीदार की लीडरशिप वाली डिफेंडिंग चैंपियन टीम और मजबूत होगी।