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RCB फैंस के लिए आई गुड न्‍यूज, प्लेऑफ से पहले विराट कोहली के ओपनिंग पार्टनर फिल सॉल्ट की होगी वापसी

Phil Salt set to return: आरसीबी के फैंस के लिए नॉकआउट से पहले अच्‍छी खबर सामने आ रही है। इंजरी के चलते आरसीबी के लिए सात मैच मिस करने वाले फिल सॉल्‍ट प्‍लेऑफ से पहले टीम के साथ जुड़ने वाले हैं।

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भारत

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lokesh verma

May 20, 2026

Phil Salt set to return

IPL 2026: विराट कोहली (फोटो- IANS)

Phil Salt set to return: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। गेंदबाजी ग्रुप के दमदार प्रदर्शन की वजह से आरसीबी सबसे मजबूत ग्रुप में से एक है। यही वजह है कि वे इस सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी है। अब, उन्हें जल्द ही अपना खतरनाक सलामी बल्‍लेबाज वापस मिलने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार, फिल सॉल्ट लीग चरण में आरसीबी के लिए सात मैच नहीं खेल पाए थे, जल्‍द ही उनकी वापसी हो रही है।

डिफेंडिंग चैंपियन को मिलेगी मजबूती

फिल सॉल्ट ही वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर आरसीबी की पावरप्ले बैटिंग को पूरी तरह से खतरनाक बना दिया है। वह जिस तरह खतरनाक अंदाज में बल्‍लेबाजी करते हैं, उससे कोहली अपना नैचुरल गेम खेल पाते हैं, क्योंकि दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करते हैं। उनकी ओपनिंग जोड़ी इस सीजन में आरसीबी की शानदार बढ़त के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक है, लेकिन चोट ने चीजों में रुकावट डाली। अब, अगले हफ्ते से आईपीएल प्लेऑफ शुरू होने वाले हैं, ऐसे में सॉल्‍ट की वापसी से रजत पाटीदार की लीडरशिप वाली डिफेंडिंग चैंपियन टीम और मजबूत होगी।

18 अप्रैल को लगी थी चोट

बता दें कि 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में बाउंड्री के पास डाइव लगाते समय सॉल्ट के बाएं हाथ में चोट लग गई थी। तब से वह नहीं खेले हैं और रिकवरी के लिए वापस स्‍वदेश लौट गए थे। ईएसपीएल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल सॉल्‍ट अब टूर्नामेंट के आखिरी दौर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ने वाले हैं।

RCB के लिए सॉल्ट की वापसी इतनी जरूरी क्यों?

जब से आरसीबी ने सॉल्ट को साइन किया है। टीम की ओपनिंग जोड़ी ने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई है। कोहली ज्‍यादा अग्रेसिव हैं, जबकि सॉल्ट बस धमाका करते हैं। इस इंग्लिश खिलाड़ी का बहुत ज्‍यादा अग्रेसिव होना अक्सर कोहली को चेज करते समय शुरुआत में ही तेजी लाए बिना जमने का मौका देता है। इससे आरसीबी की बैटिंग किसी एक की काबिलियत पर कम और ज्‍यादा स्ट्रक्चर्ड नजर आती है।

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Updated on:

20 May 2026 04:52 pm

Published on:

20 May 2026 04:34 pm

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