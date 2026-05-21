वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी पर खुलकर बोले राजस्थान रॉयल्स के पूर्व डायरेक्टर, बताया कब मिलना चाहिए टीम इंडिया में मौका

इस दौरान क्रिकेट जगत में कई तरह की खबरें सामने आने लगीं कि वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग और फिटनेस उनके नहीं चुने जाने की वजह बनी। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के पूर्व डायरेक्टर जुबीन भरूचा ने बताया कि उनकी फील्डिंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और संजय मांजरेकर ने आईपीएल में कमेंट्री के दौरान कई बार उनकी फील्डिंग पर सवाल उठाए। मोहम्मद कैफ ने तो बड़ा खुलासा करते हुए यह भी कहा कि इस सीजन वह एक भी कैच नहीं पकड़ पाए हैं। वहीं संजय मांजरेकर ने कहा कि आप वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे।