IPL 2026 में MS Dhoni के खेलने पर CSK के बैटिंग कोच ने दी फैंस को खुशखबरी! लेकिन रखी ये शर्त

MS Dhoni Injury Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की जीत के बाद टीम की राह जरूर मुश्किल हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और (Punjab Kings) इस समय अंतिम चार की रेस में चेन्नई सुपर किंग्स से आगे नजर आ रही हैं। वहीं (Delhi Capitals) और सीएसके अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरे टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा।