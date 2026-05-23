ICC New Rules 2026: टेस्ट मैच के बीच में ‘लाल’ से ‘पिंक’ हो जाएगी गेंद, कोच भी घुसेंगे मैदान के अंदर, ICC ला रहा क्रिकेट नियमों में बड़े बदलाव

बता दें कि हॉक-आई क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला एक एडवांस्ड बॉल-ट्रैकिंग कंप्यूटर विजन सिस्टम है। यह खास कैमरे और तकनीक की मदद से गेंद की रफ्तार और उसकी दिशा (ट्रेजेक्ट्री) को ट्रैक करता है और उसके पूरे रास्ते का एक सटीक 3D प्रोफाइल दिखाता है। इसका मुख्य इस्तेमाल डीआरएस (DRS) के दौरान मुख्य रूप से एलबीडब्ल्यू (LBW) के फैसलों की भविष्यवाणी करने और टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए आंकड़े जुटाने में किया जाता है। अब इसी तकनीक से अंपायर अवैध बॉलिंग एक्शन पर भी नज़र रखेंगे।