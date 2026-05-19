IND vs AFG Test Team: रवींद्र जडेजा की क्यों हुई भारतीय टीम से छुट्टी, चीफ सेलेक्टर आगरकर ने बताई जगह

बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्ष दुबे और लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को 15 सदस्यीय टीम घोषित की। इस टीम में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को उप-कप्तान नियुक्त किया गया। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद बरार, सुथार और दुबे भारत 'ए' टीम के नियमित सदस्य रहे हैं।