IPL 2026 Playoff Scenarios: LSG से अगर RR जीती तो क्या PBKS, CSK, DC और KKR के क्वालिफ़िकेशन पर क्या पड़ेगा असर? यहां समझें

राजस्थान रॉयल्स अभी 12 मैचों में 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। टीम ने 6 मैच जीते और 6 हारे हैं। +0.027 के नेट रन रेट की बदौलत वह चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स से ऊपर बैठी हुई है। अगर राजस्थान रॉयल्स आज लखनऊ को हरा देती है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे और वह सीधे चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। इससे पंजाब किंग्स (PBKS) पांचवें स्थान पर खिसक जाएगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो 12 मैचों में सिर्फ 8 अंक के साथ वह पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है।