‘ड्रॉप करो इस खिलाड़ी को’, प्लेऑफ्स का टिकट पाने के लिए आर अश्विन ने दी राजस्थान रॉयल्स को बड़ी सलाह

IPL 2026 RR vs LSG: आईपीएल 2026 के 64वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) से होगा। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह डू ऑर डाई मैच है, तो लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ्स (IPL 2026 Playoffs) की रेस से बाहर हो चुकी है। इस मैच में जीत के साथ वह सिर्फ अंक तालिका (IPL 2026 Points Table) में ऊपर आ सकती है। रियान पराग एंड कंपनी अंक तालिका में 5वें स्थान पर है तो ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम आखिरी स्थान पर है। इस मुकाबले में अगर राजस्थान रॉयल्स हार जाती है तो उनके प्लेऑफ्स की राह मुश्किल हो जाएगी। मैच से पहले टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स को सलाह दी है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए।