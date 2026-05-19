धोनी ने ले लिया रिटायरमेंट! सुरेश रैना को बताई अपने दिल की बात, कहा- अब शरीर गवाही नहीं दे रहा

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपने ही घर में एक भावुक कर देने वाली हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में फिटनेस दिक्कतों की वजह से धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जैसे ही पारी के ब्रेक के दौरान धोनी टीम फोटो के लिए मैदान पर आए, पूरा चेपॉक धोनी-धोनी… के नारों से गूंज उठा। मैच खत्म होने के बाद जब हैदराबाद ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर प्लेऑफ का टिकट कटाया, तब धोनी ने फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए मैदान का चक्कर लगाया। कोई विदाई भाषण नहीं हुआ, बस धोनी चुपचाप बाउंड्री के पास चलते रहे और फैंस की तरफ हाथ हिलाते रहे।