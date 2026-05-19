‘निकलो यहां से…’, ईशान किशन ने चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए सरेआम किया ये इशारा, भड़क गए फैंस

अगर मैच की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एमएस धोनी एक बार फिर मैच नहीं खेल पाए। टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जल्द ही दोनों ओपनर्स को पैट कमिंस ने पवेलियन भेज दिया। 100 रन पर 4 विकेट गंवाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स को डेवाल्ड ब्रेविस के 44 और शिवम दुबे की 26 रन की पारी ने संभाला, जिसकी बदौलत टीम 20 ओवर में 180 रन तक पहुंचने में सफल रही। हैदराबाद की ओर से पैट कमिंस ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं साकिब हुसैन को 2 विकेट मिले, जबकि ईशान मलिंगा और हर्षल पटेल को 1-1 सफलता मिली।