हैदराबाद से हारने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स को मिल सकता है प्लेऑफ्स का टिकट, इन 2 टीमों के नतीजों रहना होगा निर्भर

सीजन में अब सिर्फ 7 मैच बचे हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आज मुकाबला खेलना है। इस मुकाबले में अगर राजस्थान जीत भी जाती है, तो भी चेन्नई सुपर किंग्स का समीकरण नहीं बिगड़ेगा। कोलकाता और मुंबई के मैच का भी इस मुकाबले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चेन्नई को अपने अगले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराना होगा। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का भी इस समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पंजाब किंग्स को हारना होगा, तभी चेन्नई सुपर किंग्स के रास्ते खुले रहेंगे।