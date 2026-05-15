बिहार के लाल ईशान किशन पर हुई नोटों की बारिश, वर्ल्ड कप जिताने पर CM सम्राट चौधरी ने थमाया 1 करोड़ का चेक

शुक्रवार को जब ईशान किशन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, तो उनके साथ उनकी मां सुचित्रा सिंह और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बिहार के लाल श्री ईशान किशन जी को राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की राशि देकर सम्मानित किया। बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहिए।'