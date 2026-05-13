Team India Selection: अफगानिस्तान टेस्ट के लिए सेलेक्टर्स की बड़ी मीटिंग, शमी-बुमराह को बाहर रखने पर सस्पेंस, जानें क्या है पूरा प्लान

बोर्ड का मुख्य एजेंडा तेज गेंदबाजों का एक मजबूत पूल तैयार करना है। इस रेस में कुछ नए नाम भी शामिल हैं। अंशुल कंबोज और गुरनूर बराड़, ये दोनों इंडिया A सेटअप का हिस्सा रहे हैं और रेस में आगे हैं। जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी गेंदबाज ने रणजी ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। नीतीश कुमार रेड्डी को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है जो सीम-बॉलिंग डिपार्टमेंट में योगदान दे सकते हैं।