बंगालदेश से टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका, ICC ने काटे 8 अंक, WTC पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर पहुंचा

Bangladesh vs Pakistan, WTC 2025-27: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। ढाका के मीरपुर स्टेडियम में बारिश से प्रभावित इस मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही पाकिस्तानी टीम को एक और बड़ा झटका लगा।