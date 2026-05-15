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बंगालदेश से टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका, ICC ने काटे 8 अंक, WTC पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर पहुंचा

आईसीसी ने पाकिस्तान पर मैच फीस का 40 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया है। इस जुर्माने के बाद पाकिस्तान के 8 अंक कट गए हैं और वह अंक तालिका में 8वें स्थान पर आ गया है। अब उनसे नीचे सिर्फ वेस्टइंडीज की टीम है।

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भारत

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Siddharth Rai

May 15, 2026

Bangladesh vs Pakistan,

पाकिस्तान टेस्ट टीम पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना (Photo - ICC)

Bangladesh vs Pakistan, WTC 2025-27: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। ढाका के मीरपुर स्टेडियम में बारिश से प्रभावित इस मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही पाकिस्तानी टीम को एक और बड़ा झटका लगा।

धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान पर मैच फीस का 40 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया है। आईसीसी के इस जुर्माने के बाद पाकिस्तान के 8 अंक कट गए हैं और वह अंक तालिका में 8वें स्थान पर आ गया है। अब उनसे नीचे सिर्फ वेस्टइंडीज की टीम है।

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संबंधित विषय:

ICC WTC 2025-2027

Published on:

15 May 2026 04:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बंगालदेश से टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका, ICC ने काटे 8 अंक, WTC पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर पहुंचा

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