KKR-GT की भिड़ंत से पहले मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश में धुल जाएगा मैच?

ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम, कोलकाता (Photo - IANS)
Kolkata Weather Forecast 16 May: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 16 मई को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का एक और बड़ा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच होने जा रहा है। लेकिन फैंस की नजरें जितनी खिलाड़ियों पर हैं, उससे कहीं ज्यादा आसमान पर टिकी हैं। ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मैच पर कुदरत का साया मंडरा रहा है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 16 मई के लिए कोलकाता और आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी की है। 15 मई को जारी रिपोर्ट के अनुसार, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग (गरज-चमक के साथ बिजली गिरना) की संभावना है। प्री-मानसून की वजह से कोलकाता में तेज हवाएं और बारिश होने की पूरी संभावना है। अगर शाम को झमाझम बारिश होती है, तो मैच के ओवर कम हो सकते हैं या फिर मुकाबला पूरी तरह धुल भी सकता है।
अगर मैच होता है, तो पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होने वाली है। 19 अप्रैल को हुए मैच की तरह ही यहां की पिच एकदम सपाट और बैटिंग फ्रेंडली रहने की उम्मीद है। गेंद बल्ले पर सीधी आएगी और आउटफील्ड तेज होने के कारण चौकों-छक्कों की बरसात होगी। शुरू में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच और भी ज्यादा सपाट होती जाएगी।
पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस (GT) 12 मैचों में 16 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है और लगभग प्लेऑफ के लिए सुरक्षित है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 11 मैचों में सिर्फ 9 अंकों के साथ 8वें पायदान पर संघर्ष कर रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलता है, तो KKR के 10 अंक ही हो पाएंगे। इससे उनकी प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो जाएगी। KKR को हर हाल में जीत की जरूरत है। वहीं गुजरात टाइटंस के लिए 1 पॉइंट भी बोनस की तरह होगा। वह 17 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे और टॉप-2 में बने रहने की उनकी उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी।
अगर KKR जीतती है, तो वह 11 अंकों के साथ रेस में बनी रहेगी और दिल्ली कैपिटल्स (DC) को नीचे धकेल सकती है। लेकिन अगर मैच रद्द हुआ, तो गुजरात टाइटंस सीधे क्वालिफाई कर जाएगी और कोलकाता को घर जाने की तैयारी करनी होगी यानी KKR प्लेऑफ से बाहर। अब देखना यह है कि ईडन गार्डन्स में आज रनों की बारिश होती है या फिर मानसून से पहले की ये फुहारें फैंस का दिल तोड़ देती हैं।
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