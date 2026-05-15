15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR-GT की भिड़ंत से पहले मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश में धुल जाएगा मैच?

IMD Kolkata Weather Forecast: ईडन गार्डन्स में KKR और GT के बीच होने वाले मैच पर प्री-मानसून का खतरा मंडरा रहा है। अगर बारिश ने खेल बिगाड़ा, तो कोलकाता के प्लेऑफ का सपना टूट सकता है, जबकि गुजरात को बैठे-बिठाए फायदा मिलेगा। जानिए पिच रिपोर्ट और पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 15, 2026

KKR vs LSG Weather Report, IPL 2026 Today Match, Kolkata Rain Update. Eden Gardens Weather Thursday, Rishabh Pant LSG Captain, KKR vs LSG Head to Head, IPL 2026 Points Table.

ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम, कोलकाता (Photo - IANS)

Kolkata Weather Forecast 16 May: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 16 मई को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का एक और बड़ा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच होने जा रहा है। लेकिन फैंस की नजरें जितनी खिलाड़ियों पर हैं, उससे कहीं ज्यादा आसमान पर टिकी हैं। ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मैच पर कुदरत का साया मंडरा रहा है।

प्री-मानसून का खतरा

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 16 मई के लिए कोलकाता और आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी की है। 15 मई को जारी रिपोर्ट के अनुसार, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग (गरज-चमक के साथ बिजली गिरना) की संभावना है। प्री-मानसून की वजह से कोलकाता में तेज हवाएं और बारिश होने की पूरी संभावना है। अगर शाम को झमाझम बारिश होती है, तो मैच के ओवर कम हो सकते हैं या फिर मुकाबला पूरी तरह धुल भी सकता है।

ईडन गार्डन्स की पिच

अगर मैच होता है, तो पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होने वाली है। 19 अप्रैल को हुए मैच की तरह ही यहां की पिच एकदम सपाट और बैटिंग फ्रेंडली रहने की उम्मीद है। गेंद बल्ले पर सीधी आएगी और आउटफील्ड तेज होने के कारण चौकों-छक्कों की बरसात होगी। शुरू में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच और भी ज्यादा सपाट होती जाएगी।

किसका फायदा और किसका नुकसान?

पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस (GT) 12 मैचों में 16 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है और लगभग प्लेऑफ के लिए सुरक्षित है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 11 मैचों में सिर्फ 9 अंकों के साथ 8वें पायदान पर संघर्ष कर रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलता है, तो KKR के 10 अंक ही हो पाएंगे। इससे उनकी प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो जाएगी। KKR को हर हाल में जीत की जरूरत है। वहीं गुजरात टाइटंस के लिए 1 पॉइंट भी बोनस की तरह होगा। वह 17 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे और टॉप-2 में बने रहने की उनकी उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी।

मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या होगा हाल?

अगर KKR जीतती है, तो वह 11 अंकों के साथ रेस में बनी रहेगी और दिल्ली कैपिटल्स (DC) को नीचे धकेल सकती है। लेकिन अगर मैच रद्द हुआ, तो गुजरात टाइटंस सीधे क्वालिफाई कर जाएगी और कोलकाता को घर जाने की तैयारी करनी होगी यानी KKR प्लेऑफ से बाहर। अब देखना यह है कि ईडन गार्डन्स में आज रनों की बारिश होती है या फिर मानसून से पहले की ये फुहारें फैंस का दिल तोड़ देती हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IMD latest forecast

IPL 2026

Latest Cricket News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

15 May 2026 02:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR-GT की भिड़ंत से पहले मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश में धुल जाएगा मैच?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

हार्दिक पंड्या की आईपीएल 2026 में कब होगी वापसी? मुंबई इंडियंस के साथी खिलाड़ी ने दिया अपडेट

Hardik Pandya Returns
क्रिकेट

ऋषभ पंत का कटेगा पत्ता, बुमराह भी बैठेंगे बाहर? अगली सीरीज के लिए टीम सेलेक्शन पर आई बड़ी अपडेट

Team India
क्रिकेट

बीच मैदान पर अंपायर से भिड़े कीरोन पोलार्ड, गाली-गलौज करना पड़ा भारी, BCCI ने लिया एक्शन

कीरोन पोलार्ड, Kieron Pollard fine MI vs PBKS
क्रिकेट

CSK playoff scenarios: क्या आज हारी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी सीएसके? समझें पूरे समीकरण

CSK playoff qualification scenarios
क्रिकेट

क्या टीम इंडिया के लिए अब नहीं खेलेंगे विराट कोहली? स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई बातचीत, Video वायरल

ipl 2026 virat-kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.