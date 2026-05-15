KKR-GT की भिड़ंत से पहले मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश में धुल जाएगा मैच?

पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस (GT) 12 मैचों में 16 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है और लगभग प्लेऑफ के लिए सुरक्षित है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 11 मैचों में सिर्फ 9 अंकों के साथ 8वें पायदान पर संघर्ष कर रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलता है, तो KKR के 10 अंक ही हो पाएंगे। इससे उनकी प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो जाएगी। KKR को हर हाल में जीत की जरूरत है। वहीं गुजरात टाइटंस के लिए 1 पॉइंट भी बोनस की तरह होगा। वह 17 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेंगे और टॉप-2 में बने रहने की उनकी उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी।