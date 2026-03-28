MI vs KKR: 35 मैच और 24 बार हार! वानखेड़े में महामुकाबला, आंकड़ों में कौन है भारी?

KKR का सबसे बड़ा स्कोर 232 रन का है (2019 में, इसमें KKR 34 रन से जीता था)। वहीँ MI का सबसे बड़ा स्कोर 210 रन का है (2018 में, इसमें MI 102 रन से जीता था)। अगर बात करे सबसे कम स्कोर की तो KKR एक बार सिर्फ 67 रन पर सिमट गई थी, वहीं मुंबई का सबसे कम स्कोर 68 रन रहा है।