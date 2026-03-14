KKR जॉइन करना 6 फुट 8 इंच के इस खिलाड़ी को पड़ सकता है भारी, PCB ले सकता है लीगल एक्शन!

पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी और ब्लेसिंग मुजारबानी (Photo - IANS and @kkriders)
Blessing Muzarabani IPL over PSL: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव करते हुए जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी को शामिल कर लिया है। मुजारबानी को मुस्तफिजुर रहमान की जगह टीम में जगह मिली है। लेकिन उनके इस फैसले ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को बुरी तरह भड़का दिया है और अब बोर्ड उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
दरअसल, मुजारबानी को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था। उन्हें शमर जोसेफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया था। लेकिन जैसे ही KKR ने उन्हें IPL के लिए एप्रोच किया, मुजारबानी ने ऐन वक्त पर PSL से अपना नाम वापस ले लिया और भारत आने का फैसला किया। PCB इसी बात से नाराज है कि खिलाड़ी ने आखिरी समय पर उन्हें धोखा दिया।
यह पहली बार नहीं है जब किसी खिलाड़ी ने PSL के ऊपर IPL को चुना हो। पिछले साल भी दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने ऐसा ही किया था। उन्हें पेशावर जाल्मी ने चुना था, लेकिन बाद में वह मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। इस बार मुजारबानी के इस कदम ने PCB को कानूनी रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि दोनों टूर्नामेंट लगभग एक ही समय पर हो रहे हैं।
6 फीट 8 इंच लंबे मुजारबानी इस समय शानदार फॉर्म में हैं। टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट झटके थे और वह टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। उनके इसी प्रदर्शन की बदौलत जिम्बाब्वे ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 4 विकेट लेकर अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई थी। उनकी यही काबिलियत KKR को पसंद आई है।
PSL का अगला सीजन 26 मार्च से शुरू हो रहा है, जबकि IPL का आगाज उसके ठीक दो दिन बाद 28 मार्च से होगा। IPL 2026 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन RCB और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। वहीं, KKR अपना पहला मैच 29 मार्च को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी। अब देखना यह होगा कि PCB की कानूनी धमकी के बीच मुजारबानी का IPL सफर कैसा रहता है।
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