KKR जॉइन करना 6 फुट 8 इंच के इस खिलाड़ी को पड़ सकता है भारी, PCB ले सकता है लीगल एक्शन!

दरअसल, मुजारबानी को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था। उन्हें शमर जोसेफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया था। लेकिन जैसे ही KKR ने उन्हें IPL के लिए एप्रोच किया, मुजारबानी ने ऐन वक्त पर PSL से अपना नाम वापस ले लिया और भारत आने का फैसला किया। PCB इसी बात से नाराज है कि खिलाड़ी ने आखिरी समय पर उन्हें धोखा दिया।