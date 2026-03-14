Pak vs Ban: विवादित रन-आउट पर सलमान आगा का बड़ा बयान: ‘नियम एक तरफ, पर अगर उसकी जगह मैं होता तो…’

यह पूरा मामला पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान 39वें ओवर में हुआ। बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज बॉलिंग कर रहे थे। स्ट्राइक पर मौजूद मोहम्मद रिजवान ने एक सीधा शॉट खेला। नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े सलमान आगा और गेंद पकड़ने की कोशिश कर रहे मेहदी हसन के बीच हल्की टक्कर हो गई। इस टकराव की वजह से सलमान समय पर क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए। मेहदी ने इसका फायदा उठाया और गेंद उठाकर उन्हें रन-आउट कर दिया। अंपायर ने नियमों के मुताबिक उन्हें आउट दे दिया, लेकिन सलमान इससे खुश नहीं दिखे।