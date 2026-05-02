RR vs DC: राहुल-निसांका की आंधी में उड़ा राजस्थान रॉयल्स, अपने ही घर में लागतार दूसरी हार, दिल्ली ने 7 विकेट से हराया

रियान पराग और ध्रुव जुरेल के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 102 रन जोड़े। जुरेल 30 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद रियान पराग ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए और चौथे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की।