वनडे वर्ल्डकप जीतने के बाद अब टी20 की ट्रॉफी पर नजर, इस दिन होगा टीम इंडिया की स्क्वॉड का ऐलान

मेंस टी20 वर्ल्ड कप का तीन बार खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के मुकाबले, वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम अब तक सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंच पाई है और ट्रॉफी जीतने का सपना अभी अधूरा है। हालांकि पिछले साल भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को वनडे वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में हराकर पहली बार कोई आईसीसी इवेंट जीता था। ऐसे में इस बार टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम से काफी उम्मीदें होंगी और भारतीय फैंस चाहेंगे कि मेंस टीम की तरह वूमेंस टीम भी इस बार चैंपियन बने।