अंक तालिका में टॉप 4 में होने के बावजूद ये टीम हो सकती है प्लेऑफ से बाहर, ये प्रॉब्लम पड़ सकती है भारी

अगर प्लेऑफ की रेस की चार सबसे मजबूत दावेदार टीमों की बात करें, तो पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद हैं। चारों टीमों ने 6-6 मुकाबले जीते हैं, लेकिन पंजाब किंग्स ने सिर्फ 8 मैच खेले हैं, जिनमें 6 जीते, 1 हारा और 1 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ। इस कारण उनके 13 अंक हैं। उन्हें अभी 6 मैच और खेलने हैं और यदि वे 2 मुकाबले जीत लेते हैं, तो उनका प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। ऐसे में पंजाब किंग्स का बाहर होना मुश्किल नजर आता है।