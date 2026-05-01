MS Dhoni को लेकर CSK के कोच ने किया बड़ा खुलासा, बताया क्यों लिया मैच से दूर रहने का फैसला

हसी ने साफ कर दिया कि वापसी का अंतिम फैसला धोनी का ही होगा। उन्होंने कहा, “जैसे ही उन्हें अपनी पिंडली पर पूरा भरोसा हो जाएगा, वह खुद संकेत दे देंगे कि वह खेलने के लिए तैयार हैं। फिलहाल हम उन्हीं के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा चेन्नई भी उनका इंतजार कर रहा है।” धोनी मैच के दिनों में सीएसके के डगआउट में नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर हसी ने बताया कि धोनी ने खुद ध्यान भटकने से बचने के लिए यह फैसला लिया है। आईपीएल नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम में सीमित संख्या में खिलाड़ियों को ही रहने की अनुमति होती है, इसलिए कुछ टीमें खिलाड़ियों को होटल में ही रहने देती हैं।