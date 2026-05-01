DC को असली खतरा वैभव सूर्यवंशी-यशस्वी जायसवाल से नहीं, इस खिलाड़ी से है! रिकॉर्ड देख रह जाएंगे हैरान

वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा इन बल्लेबाजों से ज्यादा जोफ्रा आर्चर हैं, जिन्होंने इस सीजन पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। आर्चर अब तक पावरप्ले में 9 विकेट ले चुके हैं। दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स पूरे सीजन बड़ी साझेदारी करने में असफल रही है। जिस मैच में उन्होंने सबसे बड़ी साझेदारी की, उसमें भी उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी लाइनअप, आर्चर के खतरनाक स्पेल का सामना कैसे करती है।