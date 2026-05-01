अगर गुजरात टाइटंस के सामने न होती ये मजबूरी, तो जेसन होल्डर को प्लेइंग 11 में जगह ही न मिलती!

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 155 रन पर अपने सभी विकेट गंवा दिए। जेसन होल्डर ने चार ओवर में सिर्फ 29 रन खर्च किए और दो महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड और जितेश शर्मा को आउट किया। इसके अलावा फील्डिंग के दौरान टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या और कप्तान रजत पाटीदार के कैच लपके। अगर कहा जाए कि आरसीबी की आधी टीम को ढेर करने में जेसन होल्डर का बड़ा हाथ रहा, तो यह गलत नहीं होगा। यही वजह रही कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।