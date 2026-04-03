6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Yuvraj Singh को SRH मैनेजमेंट पर आया गुस्सा! क्यों अभिषेक शर्मा की जगह ईशान किशन को मिली कप्तानी

Yuvraj Singh Statement On SRH Management: आईपीएल 2026 में SRH की कप्तानी को लेकर मचा बवाल। ईशान किशन को कमान मिलने पर दिग्गज युवराज सिंह ने मैनेजमेंट को घेर लिया है। जानिए अभिषेक शर्मा की अनदेखी और उन पर लगे भारी जुर्माने की पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Apr 03, 2026

Yuvraj Singh on Abhishek Sharma, SRH Captaincy Controversy, Ishan Kishan SRH Captain, Abhishek Sharma Fine KKR, IPL 2026 SRH News.

SRH कप्तान ईशान किशन और अभिषेक शर्मा (Photo - IANS)

Yuvraj Singh On Abhishek Sharma Captaincy: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों के लिए ईशान किशन को टीम की कमान सौंपी है, क्योंकि उनके परमानेंट कप्तान अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं। हालांकि, कप्तानी में यह बदलाव टीम के लिए फिलहाल लकी साबित नहीं हुआ और 28 मार्च को बेंगलुरु के खिलाफ उन्हें 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है।

फैंस को थी अभिषेक की उम्मीद

फैंस और जानकारों को उम्मीद थी कि टीम के पुराने खिलाड़ी और स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा को कप्तानी मिलेगी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने ईशान किशन को चुनकर सबको चौंका दिया। इस फैसले से अभिषेक के मेंटर और दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह काफी निराश और नाराज नजर आ रहे हैं।

अभिषेक शर्मा पर क्या बोले युवराज सिंह?

मीडिया से बात करते हुए युवराज सिंह ने अभिषेक की अनदेखी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'अभिषेक शर्मा पिछले 7 सालों से SRH के लिए खेल रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए अपना खून-पसीना एक कर दिया है। वह स्टेट लेवल पर भी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें SRH की कप्तानी नहीं दी गई।' युवराज के इस बयान से साफ है कि वह अपने शिष्य के साथ हुए इस व्यवहार से खुश नहीं हैं। इस इंटरव्यू का पूरा वीडियो 3 अप्रैल को सामने आएगा, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

अभिषेक का हालिया प्रदर्शन और विवाद

भले ही अभिषेक को कप्तानी न मिली हो, लेकिन उनका बल्ला आग उगल रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 21 गेंदों में 48 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हालांकि, इसी मैच में वह एक विवाद में भी फंस गए। आउट दिए जाने के बाद उन्होंने मैदान पर अंपायर के फैसले के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्हें लगा कि वरुण चक्रवर्ती ने कैच सही से नहीं पकड़ा है। रिव्यू के बाद भी जब उन्हें आउट दिया गया, तो वह गुस्से में कुछ इशारा करते हुए पवेलियन लौटे।

लगा भारी जुर्माना

अभिषेक की इस हरकत को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया। बीसीसीआई ने उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया। उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया।

उतार-चढ़ाव वाला आईपीएल

एक तरफ अभिषेक का शानदार फॉर्म और दूसरी तरफ कप्तानी न मिलने का दर्द, साथ ही अनुशासन की कार्रवाई। अभिषेक शर्मा के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। अब देखना होगा कि युवराज सिंह के इस बयान के बाद मैनेजमेंट का क्या रुख रहता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

03 Apr 2026 04:08 pm

Published on:

03 Apr 2026 12:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Yuvraj Singh को SRH मैनेजमेंट पर आया गुस्सा! क्यों अभिषेक शर्मा की जगह ईशान किशन को मिली कप्तानी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026 में नहीं खुला खाता पर ICC अवॉर्ड की रेस में सबसे आगे! संजू और बुमराह ने पूरी दुनिया को चौंकाया

ICC Player of the Month March 2026, Sanju Samson ICC Award, Jasprit Bumrah Best Bowling, IPL 2026 News, T20 World Cup 2026 Heroes, Cricket News Hindi.
क्रिकेट

CSK की हार के बाद जेमी ओवरटन ने डगआउट में मचाया बवाल, गुस्से में फेंका हेलमेट, वायरल हुई वीडियो

Jamie Overton
क्रिकेट

KKR vs PBKS: केकेआर को आज इस गेंदबाज से रहना होगा बचके, IPL में चटका चुका है सबसे ज्यादा विकेट

KKR vs PBKS
क्रिकेट

‘मैदान पर आजाद नहीं हैं CSK के खिलाड़ी’ चेन्नई की लगातार तीसरी हार के बाद अश्विन ने उठाए सवाल

R Ashwin on CSK, Ruturaj Gaikwad Captaincy, IPL 2026 CSK vs RCB, Faf du Plessis on Sanju Samson, Chennai Super Kings News Hindi.
क्रिकेट

RCB के कप्तान रजत पाटीदार का गुस्सा देख सहमे अंपायर, दिनेश कार्तिक ने भी लिया आड़े हाथ, वायरल हुआ वीडियो

Rajat Patidar angry at Umpire
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.