Yuvraj Singh को SRH मैनेजमेंट पर आया गुस्सा! क्यों अभिषेक शर्मा की जगह ईशान किशन को मिली कप्तानी

मीडिया से बात करते हुए युवराज सिंह ने अभिषेक की अनदेखी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'अभिषेक शर्मा पिछले 7 सालों से SRH के लिए खेल रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए अपना खून-पसीना एक कर दिया है। वह स्टेट लेवल पर भी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें SRH की कप्तानी नहीं दी गई।' युवराज के इस बयान से साफ है कि वह अपने शिष्य के साथ हुए इस व्यवहार से खुश नहीं हैं। इस इंटरव्यू का पूरा वीडियो 3 अप्रैल को सामने आएगा, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।