‘रील बनाने से फुर्सत मिले तब तो खेल पर ध्यान दोगे! युवराज जैसा बनने में सालों लग जाएंगे’ – इस खिलाड़ी पर भड़के योगराज

Abhishek Sharma, Yuvraj Singh: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा इन दिनों चर्चा में हैं, लेकिन अपनी बैटिंग से ज्यादा योगराज सिंह (युवराज सिंह के पिता) की नाराजगी की वजह से। योगराज पाजी अभिषेक के हालिया प्रदर्शन और उनके रवैये से काफी खफा दिखे। उनका मानना है कि अभिषेक क्रिकेट को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक का प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने कुल 7 से 8 मैच खेले, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि वे तीन बार शून्य (डक) पर आउट हुए। योगराज सिंह का कहना है कि अगर आपका ध्यान खेल से हटकर 'रील्स' और 'पार्टियों' पर होगा, तो मैदान पर नाकामी ही हाथ लगेगी। उन्होंने साफ शब्दों में अभिषेक को चेतावनी दी है कि वे खेल की इज्जत करें, नहीं तो टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा।