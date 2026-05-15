IPL 2026 Playoff Scenario: गुजरात और बेंगलुरु का प्लेऑफ लगभग पक्का, अगर ऐसा हुआ तो टॉप 2 पर फिनिश करेगा चेन्नई, पढ़ें पूरा समीकरण

वर्तमान अंक तालिका में टॉप-4 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB), गुजरात टाइटंस (GT), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर RCB और GT अपने बचे हुए दोनों मैच हार भी जाते हैं, जबकि SRH और PBKS दोनों मैच जीत लेते हैं, तब भी RCB और GT प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। इस स्थिति में राजस्थान रॉयल्स को अपने बचे हुए तीन मैचों में से कम से कम एक मैच हारना होगा।