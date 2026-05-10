IPL 2026 Points Table Update: पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल, टॉप-4 से बाहर हुई राजस्थान रॉयल्स, जानें सभी टीमों का हाल

IPL 2026 Points Table Update: आईपीएल 2026 के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जीटी से मिले 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 16.3 ओवर में महज 152 रनों पर ढेर हो गई। यह आरआर की इस सीजन में पांचवीं हार है। इस हार के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अब तक टॉप-4 में रही आरआर पांचवें पायदान पर खिसक गई है। आइये पॉइंट्स टेबल सभी टीमों के हाल पर एक नजर डालते हैं।