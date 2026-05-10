Gujarat Titans biggest victory in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में 52वां मुकाबला शनिवार रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में खेला गया। इस मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 229 रन का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम 16.3 ओवर में महज 152 रनों पर सिमट गई और जीटी ने 77 रनों से जीत दर्ज की। गुजरात टाइटंस की आईपीएल के इतिहास में रनों के अंतर से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज है।