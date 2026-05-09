जयपुर में RR के गेंदबाजों की हुई जमकर कुटाई, IPL के इतिहास में ऐसा करने वाली बन गई पहली टीम

इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के नियमित कप्तान रियान पारग चोट की वजह से नहीं खेल पाए। उनकी जगह यशस्वी जायसवाल टॉस के लिए उतरे और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही और दोनों ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। साई सुदर्शन 55 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 36 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद जोस बटलर सिर्फ 13 रन ही बना सके। कप्तान शुभमन गिल ने 44 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। वहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने 20 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि राहुल तेवतिया ने 4 गेंदों में 14 रन की तेज पारी खेली।