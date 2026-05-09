पिता बनने के 48 घंटे बाद मैदान पर उतरेंगे सूर्या, क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी? जानें मुंबई इंडियंस का प्लान

सूर्यकुमार यादव (Photo - IANS)
Suryakumar Yadav baby girl: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। टीम के स्टार बल्लेबाज और भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव रविवार को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ होने वाले अहम मैच में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभी हाल ही में सूर्या की पत्नी ने एक नन्ही परी (बेटी) को जन्म दिया है। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि क्या सूर्या इतनी जल्दी टीम के साथ जुड़ पाएंगे? लेकिन अब यह साफ हो गया है कि वह अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के महज 48 घंटे बाद ही टीम की मदद के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि रविवार को टीम की कमान किसके हाथ में होगी? पिछले मैच में हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में सूर्या ने कप्तानी की थी। हार्दिक को बैक स्पैस्म (पीठ में जकड़न) की समस्या थी। अब उनकी वापसी मेडिकल टीम की रिपोर्ट पर टिकी है। हार्दिक का शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट हुआ था और शनिवार को भी उनकी जांच की जाएगी। अगर हार्दिक फिट नहीं होते हैं, तो एक बार फिर सूर्या ही कप्तानी करते नजर आएंगे।
मुंबई इंडियंस फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है। 10 में से सिर्फ 3 जीत के साथ उनकी राह बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुंबई के पास अभी 4 मैच बचे हैं। अगर वे चारों मैच जीतते हैं, तो उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस सीजन के समीकरणों को देखते हुए माना जा रहा है कि 14 पॉइंट्स वाली टीम भी प्लेऑफ की रेस में बनी रह सकती है।
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