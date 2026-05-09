पिता बनने के 48 घंटे बाद मैदान पर उतरेंगे सूर्या, क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी? जानें मुंबई इंडियंस का प्लान

Suryakumar Yadav baby girl: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। टीम के स्टार बल्लेबाज और भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव रविवार को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ होने वाले अहम मैच में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभी हाल ही में सूर्या की पत्नी ने एक नन्ही परी (बेटी) को जन्म दिया है। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि क्या सूर्या इतनी जल्दी टीम के साथ जुड़ पाएंगे? लेकिन अब यह साफ हो गया है कि वह अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के महज 48 घंटे बाद ही टीम की मदद के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं।