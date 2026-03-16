ईशान को टीम में शामिल करने के लिए सूर्या ने इस खिलाड़ी को किया था ड्रॉप! आज भी है मलाल

सूर्या ने उस पल को याद किया जब उन्होंने ईशान को फोन किया था। सूर्या ने उनसे पूछा, 'छोटू, वर्ल्ड कप जिताएगा?' इस पर ईशान ने पलटकर पूछा, 'भरोसा करोगे?' और सूर्या ने जवाब दिया, 'चल किया। ईशान किशन ने इस भरोसे को सच कर दिखाया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 9 मैचों में 317 रन बनाए, वो भी 190 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज रहे।