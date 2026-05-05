DC vs CSK के बीच होने वाले मुकाबले के रिजल्ट का प्लेऑफ क्वालीफिकेशन पर क्या पड़ेगा असर? समझें पूरा समीकरण

दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन इस सीजन मिला-जुला रहा है। टीम ने लगातार दो जीत के साथ सीजन की शुरुआत की, लेकिन पिछले चार में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। अगर दिल्ली, चेन्नई सुपर किंग्स को हराती है तो वह अंक तालिका में सीएसके का स्थान ले लेगी, लेकिन उसका माइनस नेट रन रेट उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिल्ली को चेन्नई के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। इस दौरान केकेआर के साथ उसके दो मैच होंगे और वह भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। वहीं पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस सीजन के प्लेऑफ की मजबूत दावेदारों में शामिल हैं।