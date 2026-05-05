टॉस जीतकर अक्षर पटेल ने दिल्ली की पिच को लेकर CSK को किया सावधान, बताया दूसरी पारी में क्या होगा हाल

अक्षर पटेल और ऋतुराज गायकवाड़ (फोटो- IANS)
IPL 2026 DC vs CSK Playing 11: आईपीएल 2026 के 48वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस दौरान उन्होंने पिच को लेकर बड़ी बात कही, जो चेन्नई सुपर किंग्स की टेंशन बढ़ा सकती है। दोनों टीमें प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए बेकरार हैं और आईपीएल 2026 के पहले हाफ में खराब प्रदर्शन को भूलाकर दूसरे हाफ में जीत की लय को बरकरार रखना चाहती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जहां छठे स्थान पर है तो दिल्ली कैपिटल्स 7वें स्थान पर है।
टॉस जीतने के बाद अक्षर पटेल ने कहा, "हम पहले बल्लेबाज़ी करेंगे। मुझे लगता है कि पिच अच्छी दिख रही है, और हमें लगता है कि यह बल्लेबाज़ी के लिए बहुत अच्छी पिच है। शायद दूसरी पारी में यह थोड़ी धीमी हो जाए, इसलिए मैं वह फ़ायदा अपने गेंदबाज़ों को देना चाहूँगा। जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहा है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। लेकिन साथ ही, इस बात पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसा खेल रहे हैं। आप पॉइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते - अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप खुद पर अतिरिक्त दबाव डाल लेते हैं। टीम के तौर पर हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, हम बस अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और पॉइंट्स अपने आप मिल जाएँगे। हमने कुछ करीबी मैच हारे हैं, लेकिन अगर आप पूरे सीज़न को देखें, तो मैं जीत और प्रदर्शन से खुश हूँ।
ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करना ही चाह रहे थे। पिच थोड़ी सूखी लग रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो पहले बल्लेबाज़ी करें या गेंदबाज़ी, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछले 2-3 मैचों में कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। भले ही हम हर मैच नहीं जीते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें सामने आई हैं। टूर्नामेंट के पहले तीन मैचों के बाद से, हमने सभी विभागों में काफ़ी सुधार किया है। हमारी गेंदबाज़ी बहुत अच्छा कर रही है, और बल्लेबाज़ी भी धीरे-धीरे लय में आ रही है। हम बस इसी लय को टूर्नामेंट के आखिरी चरण में भी बनाए रखना चाहते हैं। हम इस मैच में उतरते हुए बहुत खुश हैं, खासकर पिछले मैच के बाद। लेकिन यह एक नया मैच है, इसलिए हम नई शुरुआत करना चाहते हैं और अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। यह देखना भी बहुत अच्छा लगता है कि युवाओं को मौके मिल रहे हैं और वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी और गुरजापनीत सिंह।
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी और टी नटराजन।
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