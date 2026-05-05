टॉस जीतकर अक्षर पटेल ने दिल्ली की पिच को लेकर CSK को किया सावधान, बताया दूसरी पारी में क्या होगा हाल

ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करना ही चाह रहे थे। पिच थोड़ी सूखी लग रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो पहले बल्लेबाज़ी करें या गेंदबाज़ी, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछले 2-3 मैचों में कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। भले ही हम हर मैच नहीं जीते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें सामने आई हैं। टूर्नामेंट के पहले तीन मैचों के बाद से, हमने सभी विभागों में काफ़ी सुधार किया है। हमारी गेंदबाज़ी बहुत अच्छा कर रही है, और बल्लेबाज़ी भी धीरे-धीरे लय में आ रही है। हम बस इसी लय को टूर्नामेंट के आखिरी चरण में भी बनाए रखना चाहते हैं। हम इस मैच में उतरते हुए बहुत खुश हैं, खासकर पिछले मैच के बाद। लेकिन यह एक नया मैच है, इसलिए हम नई शुरुआत करना चाहते हैं और अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। यह देखना भी बहुत अच्छा लगता है कि युवाओं को मौके मिल रहे हैं और वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।