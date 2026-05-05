केएल राहुल का बदल गया अंदाज, 185 के स्ट्राइक रेट से मचा रहे तबाही, DC के एक मैसेज ने बदल दिया पूरा खेल!

केएल राहुल ने खुलासा किया कि इस सीजन में उनके बदले हुए अंदाज के पीछे दिल्ली कैपिटल्स (DC) मैनेजमेंट का एक स्पष्ट संदेश था। राहुल ने बताया, 'इस सीजन में टीम मैनेजमेंट की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने IPL शुरू होने से पहले ही मुझसे बात की थी और कहा था कि वे मुझे टॉप ऑर्डर में खेलते हुए पूरी आजादी के साथ बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं।' मैनेजमेंट ने साफ किया था कि उन्हें पावरप्ले में ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए, और यही वजह है कि राहुल अब बिना किसी डर के आक्रमण कर रहे हैं।