‘अगर वैभव सूर्यवंशी इज्जत चाहते हैं तो…’, संजय मांजरेकर ने पकड़ी वंडर बॉय की तकनीक में सबसे बड़ी कमजोरी

Sanjay Manjrekar on Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्‍यादा सुर्खियों में हैं। वह इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाकर दुनिया भर के बड़े नामों को पीछे छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि उन्‍हें भारतीय सीनियर टीम में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है। भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने बढ़ती चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ टी20 फॉर्मेट के लिए। मांजरेकर ने उनके जबरदस्त आईपीएल प्रदर्शन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की भी धज्जियां उड़ा दीं और निडर क्रिकेट खेला, लेकिन साथ ही मांजरेकर ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी पकड़ी है और उन्‍हें एक बड़ी सीख भी दी है।