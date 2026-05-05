IPL 2026 playoff qualification scenarios: आईपीएल 2026 का लीग चरण अब उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां हर मैच का नतीजा प्लेऑफ की दौड़ पर असर डालेगा। कुछ टीमें आसानी से आगे बढ़ रही हैं तो कुछ किसी तरह खुद को बचाए हुए हैं और कुछ का अभी से बाहर होना लगभग तय हो गया है। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है, जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स टीमें इस दौड़ से बाहर हो चुकी हैं।