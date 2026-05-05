Rishabh Pant captaincy: मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में सोमवार को मुंबई इंडियंस से हारने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 में प्‍लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। इसके साथ ही एक बार फिर ऋषभ पंत की कप्‍तानी सवालों के घेरे में है। कुछ दिन पहले वसीम जाफर ने पंत को कप्‍तानी से हटाने की बात कही थी, लेकिन अब यह एक आम राय बन गई है, पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी और रोहन गावस्कर भी उनकी बात से सहमत हैं। तिवारी और गावस्कर ने फ्रैंचाइजी से यह कड़ा फैसला लेने की अपील की है कि वे पंत को कप्तानी से हटा दें।