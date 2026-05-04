MI vs LSG: क्यों हार्दिक पंड्या को प्लेइंग 11 से किया गया बाहर, मुंबई इंडियंस ने बताई वजह

Mumbai Indians on Hardik Pandya: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सोमवार की शाम को जब टॉस के लिए हार्दिक पंड्या की जगह सूर्यकुमार यादव आए, तो सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि अचानक नियमित कप्तान को क्यों बाहर होना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 47वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में MI के नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या नहीं खेले। उनकी जगह सूर्यकुमार यादव लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टीम की कमान संभाले। हालांकि बाद में फ्रेंचाइजी ने बताया कि अचानक हार्दिक पंड्या को क्यों प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा।