‘कैसे इस एक खिलाड़ी ने बदल दी शुभमन गिल की किस्मत’, चेतेश्वर पुजारा ने बताया- GT की जीत का सीक्रेट

पुजारा के मुताबिक, वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर जेसन होल्डर का टीम में आना गुजरात के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआत में होल्डर को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जब से वह आए हैं, गुजरात का मिडिल ऑर्डर चट्टान की तरह मजबूत हो गया है। पुजारा ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, 'जेसन होल्डर ने बल्ले और गेंद दोनों से जो प्रभाव डाला है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने श्रेयस अय्यर जैसे बड़े विकेट चटकाकर मैच का रुख बदला। उनकी मौजूदगी टीम को एक अलग लेवल पर ले गई है। गुजरात को मिडिल ऑर्डर में बैलेंस की जरूरत थी, और होल्डर नंबर 5, 6 या 7 कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिससे टीम को बहुत मजबूती मिली है।'