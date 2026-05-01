पाटीदार आउट थे या अंपायर से हुई बड़ी चूक? जेसन होल्डर के उस विवादित कैच का पूरा सच, जिसे देख भड़क गए विराट कोहली!

इस पूरे विवाद के पीछे MCC के दो नियम हैं, Law 33.2.2 और 33.3। नियम 33.2.2 में लिखा है कि अगर फील्डर के हाथ में गेंद है और उसका हाथ (हथेली या उंगलियां) जमीन को छू रहा है, तो वह कैच सही माना जाता है, बशर्ते गेंद और जमीन के बीच फील्डर का हाथ होना चाहिए। और नियम 33.3 में कैच तभी पूरा माना जाता है जब फील्डर का गेंद और अपनी बॉडी मूवमेंट पर कम्प्लीट कंट्रोल हो। होल्डर वाले मामले में विवाद यही है कि जब वो खड़े हो रहे थे, तब भी गेंद जमीन को छूती दिख रही थी। विराट कोहली का तर्क था कि गेंद घास को छू चुकी है। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जेसन होल्डर के हाथ बहुत बड़े हैं, इसलिए शायद उंगलियां गेंद के नीचे ही थीं।