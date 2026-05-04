IPL 2026 के सभी मैच जीतकर भी मुंबई इंडियंस को नहीं मिलेगा प्लेऑफ टिकट, रोमांचक हुई अंतिम 4 की जंग

Mumbai Indians IPL 2026 Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस तेज हो चुकी है। अब तक खेले गए 46 मुकाबलों के बाद भले ही कोई टीम आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में नहीं पहुंची है, लेकिन एक टीम ऐसी है जिसकी अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अंक तालिका में नौवें स्थान पर मौजूद मुंबई इंडियंस ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उसे सिर्फ 2 जीत मिली हैं, जबकि 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम के पास 4 अंक हैं और उसका नेट रन रेट -0.803 है। ऐसे में मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में कोई चमत्कार ही पंहुचा सकता है।