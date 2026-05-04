बाबर आजम को जीतनी होंगी इतनी PSL ट्रॉफियां, तब जाकर कर पाएंगे अकेले इस IPL खिलाड़ी की सैलरी की बराबरी

आईपीएल में लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को एक सीजन के 27 करोड़ रुपये मिलते हैं। यानी बाबर की पूरी टीम जो इनाम जीतकर लाई है, वो ऋषभ पंत की एक सीजन की फीस से 5-6 गुना कम है। अगर हम बाबर आजम की टीम की कमाई की तुलना ऋषभ पंत की सैलरी से करें, तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 PSL ट्रॉफी की कमाई ₹4.74 करोड़ है। तो 5 PSL ट्रॉफी की कमाई ₹23.7 करोड़ (5 x 4.74) होगी। और आईपीएल में ऋषभ पंत की एक सीजन की फीस ₹27 करोड़ है। यानी बाबर आजम की टीम अगर लगातार 5 साल तक चैंपियन बने, तब भी वह ऋषभ पंत के एक सीजन की कमाई से 3.3 करोड़ रुपये पीछे रहेगी। पंत की बराबरी करने के लिए पेशावर जालमी को कम से कम 6 बार चैंपियन बनना होगा, तब जाकर उनके पास 28.44 करोड़ रुपये आएंगे।