Viral Video: एक ऐड शूट में तक कैच नहीं पकड़ पाए बाबर आजम, जमकर हो रहे ट्रोल

इस बार का PSL थोड़ा फीका पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने क्षेत्रीय तनाव की वजह से पूरे टूर्नामेंट को 'बंद दरवाजों' (बिना दर्शकों के) कराने का फैसला लिया था। इसपर बाबर ने भी माना था कि स्टेडियम में फैंस की कमी खलेगी। बाबर ने कहा था, 'हमें स्टेडियम में फैंस की कमी महसूस होगी। हम जहां भी खेलते हैं, हमें जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्रिकेट से टीवी पर देख रहे फैंस को गर्व महसूस करा सकें।' अपनी टीम पेशावर जल्मी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी थी, लेकिन इस बार उनके पास एक मजबूत गेंदबाजी लाइन-अप है और वे अपने प्लान को बेहतर तरीके से लागू करने पर ध्यान दे रहे हैं।