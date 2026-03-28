Viral Video: एक ऐड शूट में तक कैच नहीं पकड़ पाए बाबर आजम, जमकर हो रहे ट्रोल

बाबर आजम एक ऐड शूट के दौरान कैच पकड़ते हुए (Photo - Screengrab @Rajiv1841)
PSL 2026, Babar Azam: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 का आगाज हो गया है और सबकी नजरें पेशावर जल्मी के कप्तान और पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम पर टिकी हैं। चाहे नेट प्रैक्टिस हो या कोई शूट, कैमरे हमेशा बाबर का पीछा करते हैं। लेकिन शुक्रवार को एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान बाबर आजम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वे सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गए।
दरअसल, अपनी टीम के पहले मैच से पहले बाबर एक विज्ञापन (Ad Shoot) की शूटिंग कर रहे थे। शूट की डिमांड थी कि बाबर को अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर एक कैच पकड़ना है। उनकी सुरक्षा के लिए नीचे दो फोम के गद्दे (Mattresses) भी बिछाए गए थे। जैसे ही गेंद उनकी तरफ फेंकी गई, बाबर ने गद्दों पर डाइव तो मारी, लेकिन वे एक आसान सा कैच पकड़ने में नाकाम रहे। गेंद उनके हाथ से छिटक गई।
इस शूट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने बाबर को निशाने पर ले लिया। यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी। एक यूजर ने लिखा, 'गद्दे वाली कंपनी को भी पता है कि बाबर कैच छोड़ देगा, इसीलिए पहले ही वहां बेड लगा दिया था!' दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'इससे गद्दे रखकर भी कैच नहीं पकड़ा जा रहा, सोचो अगर बिना गद्दे के होता तो क्या होता? शायद एक साल तक खेल ही नहीं पाता।' एक और ने मजे लेते हुए लिखा, 'भाई, अब तो इस शूट की पेमेंट भी नहीं मिलेगी!'
इस बार का PSL थोड़ा फीका पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने क्षेत्रीय तनाव की वजह से पूरे टूर्नामेंट को 'बंद दरवाजों' (बिना दर्शकों के) कराने का फैसला लिया था। इसपर बाबर ने भी माना था कि स्टेडियम में फैंस की कमी खलेगी। बाबर ने कहा था, 'हमें स्टेडियम में फैंस की कमी महसूस होगी। हम जहां भी खेलते हैं, हमें जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्रिकेट से टीवी पर देख रहे फैंस को गर्व महसूस करा सकें।' अपनी टीम पेशावर जल्मी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी थी, लेकिन इस बार उनके पास एक मजबूत गेंदबाजी लाइन-अप है और वे अपने प्लान को बेहतर तरीके से लागू करने पर ध्यान दे रहे हैं।
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