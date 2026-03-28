PCB ने नसीम शाह को जारी किया कारण बताओ नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

पिछले कुछ वर्षों में पीसीबी ने किसी भी तरह की राजनीतिक अभिव्यक्ति के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पिछले साल ऑलराउंडर आमिर जमाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने एक नारा प्रदर्शित किया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के प्रति समर्थन दिखाया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के दौरान एक ट्रेनिंग सत्र में जमाल अपनी फ्लॉपी टोपी के नीचे '804' लिखा हुआ पहने हुए आए थे। यह ध्यान देने योग्य है कि यह संख्या इमरान का जेल नंबर है। उन्हें अगस्त 2023 से जेल में रखा गया है।