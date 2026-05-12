GT vs SRH: आईपीएल 2026 का 56वां मैच आज मंगलवार 12 मई को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। कमिंस ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हमने यहां पहले कभी नहीं खेला है, इसलिए हम पहले गेंद से पिच का जायजा लेना चाहते हैं और फिर लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि बाद में यह आसान हो जाएगा। हमारे पास अभी तीन मैच बाकी हैं। अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।