50 ओवर के मैच में बने 822 रन, टूट गया बिहार का रिकॉर्ड, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने खेली थी 190 रन की धमाकेदार पारी

Highest team total score in list a cricket: क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस खेल में आए दिन बड़े रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना है, जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। लिस्‍ट-ए क्रिकेट यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में एक टीम ने 822 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह हैरतअंगेज कारनाम जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में हुआ है। अभी तक लिस्‍ट में ये रिकॉर्ड बिहार के नाम दर्ज था। जब उसने वैभव सूर्यवंशी की महज 84 गेंदों पर 190 रनों की विस्‍फोटक पारी खेलकर इस कीर्तिमान को बनाया था।