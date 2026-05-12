मैच के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाते जीटी के कप्तान शुभमन गिल और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
GT vs SRH Head to Head Record: आईपीएल 2026 में आज मंगलवार 12 मई को शाम 7.30 बजे से गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में जीतने वाली टीम ऑफिशियली प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी और पैट कमिंस के नेतृत्व वाली एसआरएच दोनों ही टीमें पूरा जोर लगाएंगी। इस रोमांचक मुकाबले से पहले आपको बताते हैं दोनों टीमों हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के साथ सबसे मजबूत पक्ष आपको बताते हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों टीमों का आमना-सामना कुल छह बार ही हुआ है। इनमें से पांच मुकाबले जीटी ने अपने नाम किए हैं तो एसआरएच को सिर्फ एक जीत ही नसीब हुई है। इस तरह गुजरात के आंकड़े सनराइजर्स को डरा सकते हैं।
ईशान किशन भले ही इस सीजन में सभी बल्लेबाजों में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हों, लेकिन इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को जेसन होल्डर, राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर की तिकड़ी के खिलाफ तेज गति से रन बनाने में संघर्ष करना पड़ा है। उन्हें शुरुआत में ईशान के खिलाफ गेंदबाजी के लिए उतारा जा सकता है।
असल में एसआरएच के पूरी तरह से बाएं हाथ के बल्लेबाजों वाले टॉप-ऑर्डर के खिलाफ पावरप्ले में वॉशिंगटन एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक और दिलचस्प मुकाबला दो फॉर्म में चल रहे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों हेनरिक क्लासेन और कगिसो रबाडा के बीच हो सकता है, रबाडा ने 30 गेंदों में तीन बार क्लासेन को आउट किया है।
पैट कमिंस कमिंस की वापसी से एसआएच को काफी मजबूती मिली है। कमिंस जोस बटलर को काबू में रखने के लिए खुद गेंदबाजी करने आ सकते हैं। पैट ने टी20 मैचों में बटलर को चार बार अपना शिकार बनाया है। एसआरएच के हेड कोच डेनियल विटोरी का भी मानना है कि कमिंस जाहिर तौर पर सबसे अहम चीज इस खेल की समझ और शांति के साथ आते हैं। उनके आने से सभी प्लेयर्स को हौसला मिला है।
शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज। इम्पैक्ट सब- प्रसिद्ध कृष्णा।
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा/स्मरन रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, साकिब हुसैन। इम्पैक्ट सब- ईशान मलिंगा।
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