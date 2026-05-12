GT vs SRH Head to Head Record: आईपीएल 2026 में आज मंगलवार 12 मई को शाम 7.30 बजे से गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में जीतने वाली टीम ऑफिशियली प्‍लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी और पैट कमिंस के नेतृत्‍व वाली एसआरएच दोनों ही टीमें पूरा जोर लगाएंगी। इस रोमांचक मुकाबले से पहले आपको बताते हैं दोनों टीमों हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के साथ सबसे मजबूत पक्ष आपको बताते हैं।